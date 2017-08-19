وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين: يجب إنهاء جمود عملية السلام - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكد وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، ضرورة تخطي مرحلة الجمود التي تمر بها عملية السلام في الشرق الأوسط، داعين المجتمع الدولي إلى خلق المناخ المناسب لبدء عملية التفاوض وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وأعربوا خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم السبت مع وزيري خارجية فلسطين رياض المالكي والأردن أيمن الصفدي في ختام اجتماع آلية التنسيق الثلاثية المعنية بمتابعة تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم عملية السلام، عن تقديرهم للدور الأمريكي في دفع عملية السلام، مشددين على أن عدم حل القضية الفلسطينية يعد السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.

وقال وزير الخارجية المصري إن بيان القاهرة الصادر عن الاجتماع أكد أنه قد أضحى من الضروري تخطي حالة الجمود الحالية والعمل على إطلاق مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تنهى الاحتلال.

وشدد البيان على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تستهدف تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية بالقدس الشرقية.