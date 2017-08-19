الأمم المتحدة تعتمد بدء العمل بالنظام العربي الموحد للرومنة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

صادق مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر المعني بتوحيد الأسماء الجغرافية الذي أنهى أعماله الخميس الماضي في نيويورك، على النظام العربي الموحّد للرومنة الذي رفعته الشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية عقب اجتماعها في الرياض مايو.

وشاركت المملكة في هذا المؤتمر الدولي بوفد مكون من ممثلي دارة الملك عبدالعزيز، والهيئة العامة للمساحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

وكان النظام العربي الموحّد للرومنة الذي يختص بنقل الأسماء الجغرافية من الأحرف العربية إلـى الأحرف اللاتينية قد أقر مبدئياً قبل عشر سنوات في المؤتمر العربي الثالث للأسماء الجغرافية الذي استضافته العاصمة بيروت عام 2007.