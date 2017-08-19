الاتحاد يسحق الفيحاء بخمسة أهداف مقابل هدفين - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

سحق الاتحاد مضيفه الفيحاء بخمسة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من دوري جميل للمحترفين، وحقق من خلاله العميد أول نقاطه في الدوري.

افتتح الأهداف الفيحاء الصاعد حديثا لدوري المحترفين، لكن الاتحاد عاد سريعا عن طريق جون رويز في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، سجل روني فرنانديز هدف الفيحاء الثاني، لينتفض الاتحاد ويحرز هدف التعادل عن طريق كارلوس فيلانيوفا في الدقيقة 71، ونجح محمود كهربا في إحراز الهدف الثالث للاتحاد عند الدقيقة 83 .

كما سجل المهاجم التونسي أحمد العكايشي هدف الاتحاد الرابع في الدقيقة 84، وختم فهد المولد مهرجان الأهداف قبل النهاية بـ 4 دقائق من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بخماسية اتحادية مقابل هدفين للفيحاء.