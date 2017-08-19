بالصور.. أمانة الحدود الشمالية تستقبل العيد بتزيين الشوارع - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية استعدادها لاستقبال عيد الأضحى، بتجهيز مصليات الأعياد والحدائق العامة، وزيّنت الميادين والشوارع الرئيسة بعقود الزينة.

وأوضح الأستاذ عبدالعزيز بن عبدي العنزي، مدير العلاقات العامة بالأمانة، حرص الأمانة على تكثيف أعمال النظافة، وتزيين الطرق والشوارع العامة بالأنوار الجمالية وعقود الزينة.

وأكد أن الأمانة ستواصل عملها في إجازة العيد حرصًا على ظهور المدينة بأجمل حلة، بما يعكس حرصها على توفير بيئة نظيفة تكون موضع رضا وراحة لكافة سكان المدينة وزوارها.

وأشار العنزي إلى أنه تم تكليف كافة الإدارات بالأمانة التي تستدعي الحاجة لعملها في العيد لتكثيف جهود الأمانة الميدانية وخدمات النظافة مثل، تجهيز مصليات العيد وتنظيفها ومسحها استعدادًا لتوافد المصلين، وتزيين الأعمدة بالإضاءة الجمالية وعقود الزينة على أعمدة الإنارة على طرق ومداخل المدينة، وتكليف إدارة الحدائق في البلدية بتأهيل الحدائق، وصيانة ألعاب الأطفال استعدادًا لاستقبال الزوار.

