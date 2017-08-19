بالصور.. بعثة الزعيم تصل الإمارات استعدادا للقاء العين - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. بعثة الزعيم تصل الإمارات استعدادا للقاء العين
وصلت بعثة نادي الهلال إلى مدينة العين الإماراتية، استعداداً للمباراة المصيرية التي سيخوضها الهلال أمام فريق العين الإماراتي يوم الإثنين المقبل، في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، عبر تويتر، مجموعة من الصور، لبعثة الزعيم قبل مغادرتها المملكة.
وكانت الإدارة الهلالية قد وفرت طائرة خاصة لنقل الفريق من المملكة إلى مدينة العين الإماراتية والعكس، وذلك لتفادي تعرض اللاعبين لأي إجهاد بسبب رحلة السفر، فضلاً عن تسهيل العودة السريعة للفريق عقب انتهاء مباراة الاثنين مباشرة.
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 35 دقيقة
إن شاء الله ترجعون حائبين مهزومين أشر هزيمه
العالميه صعبه قويه
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1544 ] نشر منذ 27 دقيقة
R M A
الله يشفيك من من امراضك المستعصيه
ولا يكثر من امثالك الخايبين
مشكلتك مريض نفسي رح عالج يمكن تطيب
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1544 ] نشر منذ 25 دقيقة
بالتوفيق للهلال والاهلي
ولا عزاء للحاقدين
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1544 ] نشر منذ 23 دقيقة
R M A
صورة عمر خربين وش تذكرك 😂😂
الهدف الخامس في ليلة الدخله
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1544 ] نشر منذ 21 دقيقة
R M A
وش رايك في جحفلة الهزاع😂😂
اهم شئ الحارس الكسار
افضل صانع لعب
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1544 ] نشر منذ 19 دقيقة
R M A
يقولون بتروحون تعسكرون في زعبيل😂😂
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1544 ] نشر منذ 19 دقيقة
R M A
يقولون بتروحون تعسكرون في زعبيل😂😂
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1544 ] نشر منذ 15 دقيقة
R M A
متابعتك للزعيم الملكي شرف كبير لك
وهذا دليل في ضعف فريقك
و عدم قناعتك فيه
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1544 ] نشر منذ 11 دقيقة
R M A
اليوم بستلمك استلام
لأنك ما تستاهل الاحترام
إلى ان اطلعك من جحرك
اللي متعود تتخبى فيه
يا بامبرز😂😂😂
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1544 ] نشر منذ 6 دقائق
R M A
اول مره اشوف فريق وجمهوره
فيهم نفس المرض (المشق)
اتوقع من كثر استخدام
البامبرز بدون بودرة
😂😂😂😂😂😂😂
😂😂😂😂😂😂😂
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1544 ] نشر منذ 2 دقيقتين
R M A
يافقراوي كنتو تبغون الصدارة
وبعد جحفلة الاتفاق
صرتو تدورون الستر😂😂😂