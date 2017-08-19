بالصور.. بعثة الزعيم تصل الإمارات استعدادا للقاء العين - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

وصلت بعثة نادي الهلال إلى مدينة العين الإماراتية، استعداداً للمباراة المصيرية التي سيخوضها الهلال أمام فريق العين الإماراتي يوم الإثنين المقبل، في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، عبر تويتر، مجموعة من الصور، لبعثة الزعيم قبل مغادرتها المملكة.

وكانت الإدارة الهلالية قد وفرت طائرة خاصة لنقل الفريق من المملكة إلى مدينة العين الإماراتية والعكس، وذلك لتفادي تعرض اللاعبين لأي إجهاد بسبب رحلة السفر، فضلاً عن تسهيل العودة السريعة للفريق عقب انتهاء مباراة الاثنين مباشرة.

