وكيل إمارة الرياض يحضر حفل سفارة أفغانستان - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

حضر الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري وكيل إمارة منطقة الرياض، مساء اليوم السبت، الحفل الذي أقامته سفارة جمهورية أفغانستان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك في قصر طويق بحي السفارات، وذلك نيابة عن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير أفغانستان الإسلامية لدى المملكة جلال كريم وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.