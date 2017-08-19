بالصور.. إعادة 120 ألف شخص و62 ألف مركبة لا يحملون تصاريح حج - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تمكنت قوات أمن الحج بمراكز الفرز بكل من “الشميسي، والتنعيم، والكر ” كوبري الخواجات ” ، والكعكية، الشميسي القديم، ومركز البهيتة الأمني ومراكز الضبط الأمني بالطائف، من إعادت 120.060 شخصاً و61.524 مركبة، ممن لا يحملون تصاريح نظامية تخولهم للدخول إلى مكة المكرمة.

وأكدت قوات ” أمن الحج ” ، على جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة لهذا العام، ضرورة الحصول على تصاريح الحج، وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة الخاصّة بمنع دخول الحجاج الذين لا يحملون التصاريح النظامية.

وجهّزت القوات الأمنية المشاركة بمهمة الحج لهذا العام جميع مداخل العاصمة المقدسة بكل الاتجاهات بالدعم البشري والآلي والتقني اللازم لتنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه؛ لضمان راحة ضيوف الرحمن.

