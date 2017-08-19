بالفيديو.. الصحة تهيب بالحجاج عدم التعرض لأشعة الشمس دون واقٍ - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

أهابت وزارة الصحة، اليوم السبت، بالحجاج عدم التعرض لأشعة الشمس دون استخدام واقي الشمس، والحرص على البقاء في الظل خصوصا في أوقات الذورة.

وأظهرت خلال مقطع فيديو توعوي، نشرته اليوم يحوي شرحا مفصلاً عن أخطاء الحجاج، صورا أخرى تقي الحاج من التعرض لمشاكل صحية أثناء أداء الفريضة خصوصا تلك التي يمكن أن تأتي من وراء تناول وجبة من مكان تتجمع حوله الحشرات.

ونصحت الوزارة عبر المقطع الحاج بتغطية الفم أثناء العطس، حتى لا يصاب آخر بميكروبات.