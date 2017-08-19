المملكة تدين حادثي الطعن الإرهابيين بروسيا وفنلندا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لحادثي الطعن الإرهابيين في كل من مدينة سورجوت الروسية، ومدينة توركو الفنلندية، وما أسفرت عنه من وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولروسيا الاتحادية وجمهورية فنلندا حكومات وشعوب، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مؤكدا وقوف المملكة وتضامنها مع الدول الصديقة ضد الإرهاب والتطرف.