إصابة 5 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أصيب خمسة أشخاص مساء اليوم السبت، في انفجار عبوة ناسفة شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني قوله، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية بمنطقة الحسينية انفجرت، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح، مشيرا إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الانفجار، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب من منطقة الحادث.

وكان جندي عراقي، لقي مصرعه وأصيب آخر في وقت سابق اليوم، جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب أحد الطرق في منطقة عكركوف غربي بغداد.