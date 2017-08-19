مدينة الحجاج تستقبل 13696 حاجاً عراقي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استقبلت مدينة الحجاج بمركز أبوعجرم في منطقة الجوف حتى مساء أمس، 13696 حاجاً والقادمين من الجمهورية العراقية يستقلون 598 حافلة، حيث وصلت ليلة أمس آخر القوافل للحجاج .

وأوضح رئيس مركز أبو عجرم المكلف بدر بن عيد الشمري إلى تعاون الإدارات الحكومية في مدينة الحجاج، حيث تقوم إدارة التعليم بالمنطقة بتخصيص مخيم كشفي يعمل فيه مجموعة من الكشافة لتقديم الخدمات للحجاج، ومركز صحي يتبع للمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف يعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الصحية ورعاية الحجاج، ويضم مركز للشرطة وأمن الطرق لمرافقة الحجاج طول الطريق، ويشارك فرع وزارة الشئون الإسلامية بمركز للدعوة والإرشاد .

من جهته أشاد رئيس لجنة تفويج الحجاج العراقية البرية محمود بن حميد حمد بالتسهيلات للجهات الخدمية السعودية سواءاً في المنفذ أو بالطرق أو الجانب الأمني وصولا لمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف وهي الاستراحة الأولى للحجاج العراقيين، مشيرًا إلى أن كل حاج عراقي سيستلم شريحة اتصال هاتفي بالاستراحة الثانية في المدينة المنورة .

وأفاد أن مسئولية اللجنة هي المتابعة مع الجانب السعودي بالمنفذ الحدودي السعودي في جديدة عرعر وهنالك تواصل على مدار الساعة مع الجهات المختصة بالسعودية حيث وجدنا الترحاب وبشاشة الوجه من كل العاملين سواء العاملين بالخدمات الصحية أو الأمنية أو البلدية وجميع من يقوم بخدمة الحجاج .