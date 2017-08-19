الدوري الألماني: فوز هوفنهايم وهيرتا برلين وهامبورج - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

افتتح فريق بوروسيا دورتموند مشواره فى الدروي الألماني بثلاثية نظيفة على حساب مضيفه فولفسبورج، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت على ملعب “فوكسفاجن أرينا” فى الجولة الأولى من البوندزليجا.

سجل النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش الهدف الأول فى الدقيقة 22 من تمريرة من زميله ماريو جوتزه، وأضاف الإسباني مارك بارترا الهدف الثاني في الدقيقة 27، وأوباميانج الهدف الثالث في الدقيقة 60 من المباراة. وبهذه النتيجة يعتلي الفريق الصدارة بفارق الأهداف عن منافسيه.

وفي سياق متصل، فاز هوفنهايم على ضيفه فيردر بريمن بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد اندريج كراماريتش في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

فيما تغلب هيرتا برلين على ضيفه شتوتجارت بهدفين دون رد في الجولة الأولى من البطولة، سجلهما ماثيو ليكي فى الدقيقتين 46 و62 من عمر اللقاء ليحصد هيرتا برلين أول ثلاث نقاط.

وفي الجولة نفسها، سجل نيكولاي مولر هدف الفوز لهامبورج في شباك أوجسبورج على ملعب آيمتيش آرينا ليحصد الفريق ثلاث نقاط في مستهل مشواره في الموسم الجديد.

وعلى ملعب ماينز، فاز فريق هانوفر بهدف نظيف على مضيفه ماينز أحرزه لاعب الوسط النمساوي مارتن هارنيك في الدقيقة 73 من أحداث اللقاء.