مسؤول طوافة: نستثمر الحج في إظهار صورة الإسلام الحقيقة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال أسامة زواوي، نائب رئيس مطوفي تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا، أن موسم الحج يمثل تجربة فريدة للمسلمين القادمين من الغرب، خاصة حديثي الإسلام، حيث يعتبر الحج منطلقاً لحياة جديدة، يتحولون بعده إلى جسراً للتواصل مع غير المسلمين في قارات أوروبا وأمريكا.

وأضاف أن مهام المؤسسة لا تقتصر على خدمات أداء الفريضة، بل تتعداها إلى التوعية والتثقيف والتوجيه، وتنفيذ برامج زيارة لهؤلاء الحجاج لبيان سماحة الإسلام وعدله ورحمته، ما يساهم في رفع معنوياتهم، خاصة أن حجاج الغرب مستهدفون بحملات تشويه تشن ضد الإسلام هناك.

وأشار إلى أنه بهدف التواصل يزور هؤلاء الحجاج أهالي مكة وبيوت المطوفين وغيرهم، لنقل الصورة الحقيقية للإسلام، ليعود الحجاج بعد هذه الزيارات محملين بكل إيجابيات الحج، فضلاً عن دروس إسلامية في الأخوة والوحدة والتعاون.

يذكر أن المؤسسة تخدم نحو 260 ألف حاج، يمثلون 75 دولة في كل من آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية والغربية، والأميركيتين الشمالية والجنوبية، وأستراليا.