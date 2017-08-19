البرازيل تواصل انتصاراتها وتفوز على بولندا ببطولة العالم للطائرة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

واصل المنتخب البرازيلي للكرة الطائرة للشباب، انتصاراته في بطولة العالم تحت 23 عاما المقامة حاليا في القاهرة، بفوزه على نظيره البولندي بأربعة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمتعهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى للمسابقة.

ورغم قوة المنتخب البولندي، وظهوره بمستوى مميز خلال اللقاء، إلا أن منتخب البرازيل تمكن من إنهاء الأمور لصالح برباعية نظيفة بنتائج أشواط، 15-10 و22-20 و22-20 و15-7.

الفوز رفع رصيد المنتخب البرازيلي إلى 6 نقاط، ليتصدر المجموعة الأولى عن جدارة، فيما توقف رصيد بولندا عند 3 نقاط في المركز الثالث بشكل مؤقت، في انتظار نتيجة مباراة مصر وكوبا التي ستنطلق في وقت لاحق اليوم.

وكان المنتخب البرازيلي فاز أمس الجمعة، على نظيره المكسيكي برباعية نظيفة أيضا، فيما تغلب المنتخب البولندي على نظيره الكوبي بنتيجة 4-1.