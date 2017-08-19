معلمة تتبنى مشروع " حينا أجمل " بعسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تبنت المعلمة منال آل عامر من الإدارة العامة للتعليم بعسير، تنفيذ مشروع ” حينا أجمل ” بالتعاون مع أمانة المنطقة وذلك بحديقة السد بأبها .

وأوضحت آل عامر، أن المشروع يعنى بنشر مفهوم التنمية المستدامة، وتنمية المحافظة على البيئة لدى كافة شرائح المجتمع، لافتة إلى أنها عملت على مراجعة بيئة المدارس والأحياء للمساعدة في فهم الوضع البيئي الحالي والاطلاع على الدراسات الإحصائية لدى أمانة عسير ، فيما تم وضع خطة عمل لتحديد أهم القضايا البيئية في الأحياء والمدارس و كانت بالترتيب :النفايات، والماء والطاقة والهواء .

وأضافت ” آل عامر ” : جرى صياغة عدة طرق على معالجة القضايا بأسلوب متكامل مابين المدرسة والمجتمع وإنتاج ألعاب وأعمال متنوعة صديقة للبيئة ، حيث يتم استغلال وقت الأطفال في الحدائق العامة بما يعود عليهم بالنفع في بيئة تنافسية محفزة، بمشاركة برنامج ” إجازتي ” الصيفي .

وكان المشروع حظي بزيارة وكيل أمين منطقة عسير المهندس سعيد أبو ملحة، ومساعد مدير عام التعليم الأستاذ سعد الجوني، ومدير العلاقات العامة بتعليم عسير الأستاذ أحمد عائض آل مفرح ، ومدير العلاقات في أمانة المنطقة ماجد الشهري.

