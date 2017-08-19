الفريق العمرو يفتتح 3 مراكز للدفاع المدني بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد الفريق سليمان بن عبدالله العمرو مدير عام الدفاع المدني حرصه على توفير بيئة العمل المناسبة والمحفزة في مقرات ومراكز الدفاع المدني بكافة مناطق ومحافظات المملكة لتستوعب القوى البشرية بشكل يتناسب مع طبيعة العمل، جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم السبت 3 مراكز للدفاع المدني بمحافظة جدة وتشمل كل من مركز الدفاع المدني بالكندرة، ومركز الدفاع المدني بباب مكة ومركز الدفاع المدني ببترومين.

وأشار العمرو إلي أن هناك توجه لتحسين بيئة العمل في المواقع التابعة له وتوحيد هوية كل هذه المراكز بما يدعم الجوانب الوظيفية من الداخل وتتماشى في تصميماتها الخارجية مع رؤية ورسالة الدفاع المدني، من خلال تطوير المراكز والمقرات.

وأضاف الفريق العمرو إن العمل يجري حالياً على تهيئة بعض المواقع، بمختلف مناطق المملكة، وستشهد المرحلة المقبلة إنشاء وتطوير المزيد من مراكز الدفاع المدني في شتى مناطق المملكة تدريجياً وتجهيزها بكل ما يلزم لأداء مهامها في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، مشيراً أن هناك رصد وتحديد كافة المقرات التي تحتاج للتهيئة والتطوير.

من جانبه أوضح العميد عمر البيز مساعد مدير عام الدفاع المدني للشؤون الفنية، عن سعادته بتشريف الفريق العمرو افتتاح المراكز الجديدة في إطار توجيهاته بالإسراع في إعادة تأهيل مباني ومقرات الدفاع المدني.

وأكد العميد عمر البيز جاهزية مباني المراكز الجديدة، وتهيئتها بكل ما يلزم من المرافق والخدمات بما يوفر بيئة عمل محفزة لمنسوبي الدفاع المدني من ضباط وأفراد ويعزز من قدرتهم في أداء مهامهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.