أعمال الراحل عبد الحسين عبد الرضا غنية بالمضمون الاجتماعي - صحيفة صدى الالكترونية

قدم الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا مسلسلات ومسرحيات واوبريتات غنائية ناجحة وخالدة في الذاكرة الفنية والاجتماعية، ناقش من خلالها نظام الزواج و الأسرة برؤية اجتماعية ناضجة ومن أهمها اوبريت شهر العسل للمؤلف احمد باقر ومشاركة الفنانة سعاد عبد الله وبالرغم انه عمل غنائي خفيف الا انه قائم على معالجة علمية عميقة في تناول الظواهر الاجتماعية السائدة التي تتصل بعملية الزواج،حيث عالج العديد من المظاهر والتقاليد والعادات المجتمعية والتحديات الاقتصادية الشائعة في المجتمعات العربية وخاصة المجتمع الخليجي ومدى تأثيرها على نظام الزواج كنمط اجتماعي بهدف الى الاستقرار وبناء الأسرة ،

كظاهرة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج وتعامل الشباب المقبلين على الزواج مع بنوك التسليف ، وفجوة التفكير بين الجيلين ومعايير أم الزوج في اختيار الزوجة او مايعرف في علم الاجتماع بظاهرة صراع الأجيال،

كما سلط الضوء على ظاهرة الاستهلاك التفاخري والسلوكيات المجتمعية التي ترهق كاهل الشاب المقبل على الزواج والذي لايملك هذه التكاليف الباهظة والتي تشكل في الغالب عقبة في خطة الزواج كمشروع اجتماعي ،

الاوبريت كان عمل فني قائم على نص منهجي دقيق ،عالج الأسرة كوحدة اجتماعية تتأثر وتؤثر في النظم الاجتماعية الأخرى من بداية تكوينها في مرحلة الخطوبة ومروراً بكافة مراحل تطورها،ومن يتأمل هذا العمل يجد أن كاتب العمل أحمد باقر اعتمد على مداخل علمية في معالجته لنظام الزواج كالاتجاه التفاعلي والتطوري والوظيفي لتفسير المشكلات التي تمر بها الاسرة كوحدة اجتماعية تتفاعل مع كافة الانساق الاجتماعية في البناء الاجتماعي .

وهذا العمل الضخم شاهد على أن هذا الفنان صاحب فكر واعي وابداعي في انتقاء أعماله وتقديمها بأسلوب مبتكر وناضج بعيد عن الابتذال والتكرار ،

وبطابع مختلف عمانراه من أعمال يغلب عليها الطرح السطحي لمعالجة قضايا المجتمع ، وهذا تفسير للقيمة الفنية العالية التي تركتها أعمال الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا حتى أصبحت علامات فارقة ذات أثر اجتماعي خالد في ذائقة الأجيال ،وهذه هي الرسالة الاجتماعية التي يهدف لها الفن الراقي.