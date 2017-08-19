مدني الطائف يعيد فتح طريق الكر بعد توقف الأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

فتح الدفاع المدني بالطائف طريق الكر الرباط بين الطائف ومكة المكرمة عقب إقفاله ظهر اليوم السبت بسبب الأمطار الغزيرة على المنحدرات الجبلية للكر.

وجاء فتح الطريق بعد أن توقفت الأمطار، وإزالة كافة آثاره على طول الطريق الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية عالية في الصعود للطائف والنزول لمكة المكرمة.

من جهته جدد الدفاع المدني بالطائف تحذيراته للأهالي والمتنزهين بضرورة التقيد بتعليمات الدفاع المدني التي تهدف إلى سلامتهم، وعدم المجازفة والتهور بالنزول في مجاري السيول بالأودية، والابتعاد عن المستنقعات والتجمعات المائية التي خلفتها الامطار بموقع مختلفة من المحافظة.