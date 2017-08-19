بالصور.. الشباب يتغلب على القادسية برباعية - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض - تصوير محمد السعران (صدى):

تغلب الفريق الأول بنادي الشباب على ضيفه نادي القادسية بأربعة اهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري جميل.

وافتتح خالد كعبي النتيجة لمصلحة الليث عند الدقيقة الثامنة، وعزز ماركوس بيزيلي النتيجة بهدف ثان عند الدقيقة 17، قبل أن يقلص بيسمارك النتيجة عند الدقيقة 35، لينتهي الشوط الاول بتقدم الليث بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، اجرى سامي الجابر تبديلين بنزول ناصر الشمراني مكان محمد بن يطو وهتان باهبري مكان ماركوس بيزيلي، ونجح الثنائي في تسجيل هدفين، جاء الاول عن طريق باهبري عند الدقيقة 90 بعد مجهود فردي رائع من الزلزال ناصر الشمراني، ليضف ناصر أول اهدافه مع الشباب بتسجيله هدفاً عند الدقيقة 91، لتنتهي المباراة برباعية شبابي مقابل هدف قدساوي.