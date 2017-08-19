نادي فطن النوعي بالرياض يحتفل باختتام أنشطته - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

أكد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج فطن الأستاذ محمود بن عبدالله القويحص أهمية الدور الذي تقوم به أندية فطن والأندية الموسمية وأندية الحي في الحفاظ على أوقات الطلاب والطالبات ورعاية سلوكياتهم وتنمية مهاراتهم مشيراً إلى أن الرعاية والاهتمام بالنشء سيجني المجتمع ثماره بإيجاد أجيال متحصنة فطنة سليمة فكرياً وسلوكياً مؤكداً على أن هؤلاء الطلاب والطالبات أمانة يجب مراعاتها والاهتمام بها بعمل تشاركي بين المدرسة والأسرة والمجتمع.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال رعايته الحفل الختامي لفعاليات وأنشطة نادي فطن النوعي بمدارس نيار بالرياض بحضور مدير النشاط الطلابي بتعليم الرياض أنور أبوعباة ومدير مكتب التعليم بالرائد الدكتور عبدالله المهنا ومنسق برنامج فطن محمد ابن الشيخ وعدد من مشرفي وزارة التعليم والإدارة والمعلمين .

وكان الحفل قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم تلاها أحد طلاب النادي ثم ألقى مدير النادي راشد بن مبارك آل جرفين كلمة قدّم فيها شكره للقائمين على فعاليات وأنشطة النادي مشيراً إلى أن النادي قدّم خلال إقامته العديد من البرامج الترفيهية والرياضية والدورات التدريبية التي ركزت على تنمية المهارات الحياتية والسلوكية للطلاب مبيناً أن النادي تشرف بتقديم دورات تدريبية لأولياء أمور الطلاب والتي حظيت بمشاركة لافتة من قبل أولياء الأمور.

بعد ذلك ألقى الطالب صالح بن حمران كلمة طلاب النادي والتي قدّم فيها شكره لمدربي ومعلمي النادي لافتاً إلى الفائدة الكبيرة التي تحققت له ولزملائه من خلال أنشطة وفعاليات ودورات النادي المختلفة .

بعد ذلك استعرض النادي برامجه ودوراته من خلال فيلم وثائقي .

وفي نهاية الحفل كرّم القويحص الطلاب المشاركين في فعاليات النادي والمعلمين والمدربين والجهات المشاركة في إنجاح فعاليات النادي.