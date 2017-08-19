الهلال يتقدم بشكوى ضد لاعب دولي سابق - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تقدم نادي الهلال بشكوى رسمية ضد أحد اللاعبين الدوليين السابقين الذي يعمل بالمجال الاعلامي، لاتهامه بإدارة الأمير نواف بن سعد بتقديم رشوة للاعب النصر عوض خميس اثناء توقيعه للهلال بعد دخوله الفترة الحرة.

وأكدت إدارة النادي أن هذه الخطوة تأتي في إطار حفظ حقوق النادي، بعد أن نجحت في كسب عدد من القضايا التي رفعتها ضد اعلاميين آخرين، ومن المتوقع حسم امر القضية المرفوعة خلال الأسابيع القادمة.