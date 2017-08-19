مقتل وإصابة 6 من الشرطة الأمريكية في إطلاق نار - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تعرض 6 ضباط شرطة لإطلاق النار في ثلاثة حوادث منفصلة منذ قليل في ولايتي فلوريدا وبنسلفانيا.

وأعلنت السلطات الأمريكية، أن الحادث الأول وقع خارج مدينة بيتيسبيرغ بولاية بنسيلفينيا، ونتج عنه إصابة شرطيين أحدهما عولج في موقع الحادث والآخر نقل إلى المستشفى بسيارة الإسعاف، ونجحت قوات الأمن في تصفية مطلق النار.

وأوضحت السلطات الأمريكية أن الحادث الذي وقع في مدينة كيسيمي بولاية فلوريدا نتج عنهما مقتل شرطي وإصابة اخر، في حالة صحية حرجة، وذلك عقب استجابتهم لاتصال طوارئ، لكنهما فوجئا بإطلاق النار عليهما، وترجح التحليلات الأولية أن يكون الاتصال الذي استجابا له مجرد كمين لاستدراجهما.

وأكدت السلطات الأمريكية أن شرطة المدينة اعتقلت شخصين يشتبه في تورطهما، بالحادث ولا يزال البحث جاريا عن مشتبه به ثالث. وأشارت سلطات التحقيق الأمريكية إلي أن حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة جاكسونڤيل أدى إلى إصابة شرطيين أحدهما في بطنه والآخر في ذراعيه، ونجحت قوات الشرطة في تصفية الجانى.