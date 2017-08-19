الجوازات: أعداد الحجاج القطريين في ازدياد - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال مساعد مدير عام الجوازات لشؤون المنافذ، اللواء خالد بن عبدالله المقبل: إن أعداد الحجاج القطريين يتضاعف بشكل يومي، لافتا إلى أنه يتم دخولهم بشكل يومي وبانسيابية عالية.

وأكد المقبل أن منفذ سلوى البري مستمر في استقبال الحجاج القطريين، مشيرا إلى أن المنفذ مجهز بشكل كامل لاستقبال الأشقاء من دولة قطر الراغبين في الحج، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.