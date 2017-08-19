 عاصفة قوية تقتلع خيمة عملاقة - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 19

    أغسطس

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  3. عاصفة قوية تقتلع خيمة عملاقة

عاصفة قوية تقتلع خيمة عملاقة




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