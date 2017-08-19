إحتلال جامعاتنا ثقافياً - صحيفة صدى الالكترونية

الاحتلال الثقافي يعتبر اخطر انواع الاحتلال حيث من خلاله يمكن السيطرة على اي مجتمع من المجتمعات بدون اطلاق اي رصاصة ومع استمرار الاحتلال الثقافي سيتم طمس هويتنا الثقافية وكذلك سيتم تنمية أفكار قد تخالف واقع مجتمعنا والاخطر من ذلك انه سيتم إحداث تجهيل للتعليم في بلادنا ونحن نشاهد مؤشرات ذلك من خلال مخرجات جامعاتنا التي فشل غالبية خريجيها من اجتياز مقياس في غالبية التخصصات والبعض سيتسأل من اي باب سيتم إحتلالنا ثقافياً ؟ الجواب سيكون من المكان الذي يتجمع فيه اكبر نسبة من شبابنا من المكان الذي يعتبر المصنع الذي يخرج شبابنا وهو جامعاتنا التي أصبح من يدخل لبعضها يعتقد انه داخل جامعة خارج السعودية فإحتلال جامعاتنا ثقافياً من خلال زيادة نسبة الاجانب فيها الذين زادت نسبتهم في بعضها عن ال٦٥٪ رغم مرور ٦٥ عام على انشاء اول جامعة سعودية والان بعد المطالبة بسعودة الجامعات لجأت بعض جامعاتنا الى تشغيل السنة التحضيرية عن طريق شركات تعليمية يزيد نسبة الاجانب فيها عن ال٨٥٪ .

ان من نتائج الاحتلال الثقافي في جامعاتنا زيادة الخريجين في تخصصات متشبعه وهذا أدى الى زيادة البطالة بين ابناء وبنات الوطن فمن اهداف اي احتلال زيادة المشاكل في اي بلد والبطالة من العوامل التي تزيد المشاكل الاجتماعية لذا نجح الاحتلال الثقافي في جامعاتنا في زيادة البطالة وللاسف من اسباب تنامي الاحتلال الثقافي هو عذرهم ان المتعاقدين سيساهمون في التنوع الثقافي ولكن للاسف ان الذين يرددون تنوع ثقافي يتجاهلون ان التنوع الثقافي لاتزيد نسبته عن ال٥٪ !!!

وحتى تعرفوا السر في آلية انتشار الاحتلال الثقافي نعود للتاريخ فقد (ركز الإسكندر في مشروعه للاحتلال الثقافي على استيعاب النخب في الدول التي احتلها، وذلك اقتناعا منه بأن النخب هي القادرة إلى إضفاء التغيير أو ضمان التأثير على باقي السلم الاجتماعي والثقافي ) لذا الذين يحاربون السعودة في جامعاتنا هم من ابناء هذا الوطن درسوا في دول شتى وتم تغيير افكارهم بل تم غسل أدمغتهم بحيث يكون هدفهم بعد عودتهم للوطن استقدام اكبر عدد من الدولة التي تخرج منها على حساب ابناء الوطن فقد اصبح ولاء بعضهم لتلك الدولة التي تخرج منها وتجاهل خيرات بلادنا التي بسبب دعمها المالي له درس في تلك الدوله لذا تم إحتلال جامعاتنا ثقافياً ولكننا واثقون ان سيدي نائب الملك ولي العهد الامير محمد بن سلمان سيوقف ذلك الاحتلال الثقافي وسيعيد للوطن هويته داخل جامعاتنا من خلال تفعيله لنظام الإحلال الذي تجاهلته غالبية جامعاتنا والدليل زيادة عدد الفيز الممنوحة لهم بنسبة ٤٠٠٪ عن العام السابق