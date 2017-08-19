" النقد العربي " تمنع ثلاث شركات تأمين من إصدار وبيع وثائق المركبات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي منع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني ” وفا ” وشركة ملاذ للتأمين التعاوني من إصدار أو تجديد وثائق التأمين الإلزامي على المركبات، اعتباراً من غد الأحد 28 / 11 / 1438هـ الموافق 20 / 08 / 2017.

وأعلنت المؤسسة انه تم منع الشركات الأتية: ” أجياد الخليج لوكالة التأمين والأولى لخدمات التأمين والتكافل السعودي وكلاء تأمين ووتد الوطنية لوكالة التأمين ” من بيع وثائق التأمين اعتباراً من غدا، لوجود مخالفات جسيمة عليهم في إجراءات التأمين على المركبات، أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق.

وأكدت المؤسسة أنه لن يتم رفع قرار المنع عن هذه الشركات، حتي توفق أوضاعها، وتلتزم بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، كما أنّ المؤسسة ستتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى تجاه الشركة غير الملتزمة.

ودعت المؤسسة المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا، وعدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

جدير بالذكر أن المؤسسة سبق أن أوقفت شركات التأمين المشار إليها أعلاه لمخالفات جسيمة في إجراءات تسوية المطالبات ومعالجة شكاوى العملاء.