بالفيديو.. فتاة متنكرة بملابس رجالية تقود السيارة  - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. فتاة متنكرة بملابس رجالية تقود السيارة
اتفقت فتاة مع صديقها على أن تتنكر بملابس رجالية لكي تقود مركبة من نوع ليكزس.
وأظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي الفتاة بعد أن ارتدت الملابس الرجالية وهى تتحاور مع صديقها ثم أخذت منه مفاتيح المركبة .
وكشف مقطع آخر على سناب شات الفتاة وهى تنطلق مسرعة بالسيارة وتتصل على الهاتف بأحد الأشخاص ربما كان صديقها وهى تقول له: أبو ريان نم نم.
وأثارت المقاطع غضب متابعين لمواقع التواصل طالبوا الجهات المختصة بضبط ومحاسبة كافة المتورطين في الواقعة .
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18282 ] نشر منذ 2 ساعتين
يسسسسسسعد أمها يشيخ
لكزس تسوق لكزس🤗🤗🤗
نم يبو ريان نم
محد قدك🤗🤗🤗🤗🤗🤗
مغابش[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 1 ساعة
ياولد بى الثوب يتشقق الله يعفينا نما ابتلاهم
خالد[ عدد التعليقات: 699 ] نشر منذ 1 ساعة
اكيد بعد السواقه رفع رجول وعد النجوم
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2367 ] نشر منذ 1 ساعة
يازين الرمان يا بختك يا ابوريان .😍.
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب محاسبة المتورطين في هذه الواقعة
ام عماد[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لا يبلانا
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 1 ساعة
ابو ريان نم نم ههههههههههههههه
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 1 ساعة
نطالب الجهات المختصه بمحاسبة المتورطين في هذه الواقعه الله لا يبلانا ويحافظ على بناتنا وبنات المسلمات
يزيد العاشق[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 1 ساعة
وليش اتنكرتى يا ليكزس ههههههههه يازينك انتي يارمانة
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10438 ] نشر منذ 1 ساعة
لو فيه عقوبات رادعه ماشفنا هالاشكال كثرت
الصايع ابوريان بيطلع بكفاله
والعاهره هذه 👈تمشي ع حل شعرها ولاتنعاقب ولاشي من باب استروا عليها
الله يلعن هالاشكال لعنة الى يوم الدين
قذرات بنات شوارع مالقن رجال يربونهن لا اب ولا اخ
تفووووو ع هيك بشر واطيه
يزيد العاشق[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
ما كل هاذي الجرأة الله يبلاكي فتاة ويجب معرفة من وراء هذا ومحاسبته
عنود[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 1 ساعة
لا اله الا الله ايش هذا التفكير الشيطاني
خالدددد بن شداد العبسي[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 1 ساعة
ولله ما ينفعكم الي تعملوه يوم الحساب لا انت ولا هي
عزيز[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه يازينك انتى ياتفاحة والله محد قدك
ليكزس وريان هههههههه
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18282 ] نشر منذ 1 ساعة
قسم بالله لحممممه😭😭
ابوريان
ماتصير صديقي🤗
ام طلال[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يلعنكم أشكال قذره يجب تطبيق قانون رادع عليهم حتى يعتبر منهم إللى مثلهم حسبى الله عليهم نجسه
أبو علي[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 60 دقيقة
تفوووو عليكم ياقذرات الله يلعنكم ياعديمي الاهل الله يسلط عليكم البلاء
زائر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 58 دقيقة
حسب ما يتضح من المقطع أنه بمدينة الخفجي
عاشقة بلادي[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 57 دقيقة
هههههههههه الله بحط عليكي ياملعونة وين ابوك وين امك ياعديمة الاهل
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18282 ] نشر منذ 51 دقيقة
أركدوا شوي يعيال
خلونا نكحححححل عيوننا
هو صحيح انها خساسه ولابد من معاقبتهم
بس والله البنت فرس
صااااااااارووووووخ
تبكي العفاريت
وتطيح الطير من السماء😍😍😍
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10438 ] نشر منذ 47 دقيقة
جييوا السربوته هذه واجلدوها واقيموا عليهم حدود الزنا
اقيموا عليهم حدود الله الوقحين الكلاب
الله يخسف فيكم ياكلاب الشوارع 😤😤
Revaan[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 45 دقيقة
اتقوا الله يوم لاينفعكم سوى اعمالكم حسبي الله عليكم
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18282 ] نشر منذ 45 دقيقة
تكفى يبوريان
أخوك سعد
مواطن مقيم مقطوووووووع
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10438 ] نشر منذ 44 دقيقة
من المتعارف عليه ان القوانين والانظمه لابد تتغير بتغير الظروف
نحن في زمن قوم لوط وقوم زنا وقوم فجور
لابد ان تقام حدود الله ع المرأه قبل الرجل
لابد ان تقام جهارا عيانا امام الملأ
والله ان طبقت فلن نرى هذه العينات
والله سنهلك بسببهم
لعنة الله عليكم وعلى من هو على شاكلتكم فردا فردا
وانت يابوريان الله يبتليك في بناتك ياسربوت وعرضك
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1569 ] نشر منذ 43 دقيقة
اطالب الجهات المختصه بمحاسبة المتورطين في هذه الواقعه الله لا يبلانا ويحافظ على بناتنا وبنات المسلمين
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1569 ] نشر منذ 41 دقيقة
حسبي الله عليها
البلد ماهي ناقصه قلة ادب وزحمه وصرمحه
ابوبدر[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 40 دقيقة
سعد 309
طلال600[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 38 دقيقة
فضيحه وعيب وحرام وكل شي يذكر
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ 34 دقيقة
الي مصور المقطع متعمد يفضحها ولاليش ينزله او انها زوجة ابو ريان وتبي تفضحه والله فضحهم جميع ويستاهلون يدفنون حريمهم العفيفات في البيوت كأنهم في سجن لايجلس معها ولايمشيها ولو مشاها في السنه مره راح وهو متنرفز ومعصب وحالته حاله بالرغم من ان زوجته جمال وكمال وادب وحشمه بس مايشوفها وشوفوا كيف هذا الخروف مع هذه العاهر صارنعجة ويلبي كل طلباتها ولايهون بعض الخرفان المعلقين هنا الي يتمنى عاهر شبع منها الملايييين وعلى راسهم ابوريان يتمنونها وزوجاتهم عندهم جميلات وشريفات والغير متزوج البنات العفيفات تزوج وابعد عن الحرام وعن السعي والاعجاب بمثل هذه الحقيره
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1569 ] نشر منذ 23 دقيقة
ماهم صاحين ولا مايصورون مثل هذا المقطع
ان شاء الله يتم القبض عليهم ومعاقبتهم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12340 ] نشر منذ 14 دقيقة
يا ساتر كل هذه الردود تطالب بعقابها وذبحها
ايش عليكم منها بما انها صايعه والمشكله رقم لوحة السياره واضح فمن المؤكد انه سيلقى القبض عليهم