بالفيديو.. فتاة متنكرة بملابس رجالية تقود السيارة  - صحيفة صدى الالكترونية

فهد الشمري(صدى):

اتفقت فتاة مع صديقها على أن تتنكر بملابس رجالية لكي تقود مركبة من نوع ليكزس.

وأظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي الفتاة بعد أن ارتدت الملابس الرجالية وهى تتحاور مع صديقها ثم أخذت منه مفاتيح المركبة .

وكشف مقطع آخر على سناب شات الفتاة وهى تنطلق مسرعة بالسيارة وتتصل على الهاتف بأحد الأشخاص ربما كان صديقها وهى تقول له: أبو ريان نم نم.

وأثارت المقاطع غضب متابعين لمواقع التواصل طالبوا الجهات المختصة بضبط ومحاسبة كافة المتورطين في الواقعة .