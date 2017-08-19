مريضة كرونز تطلب مساعدة ولي العهد - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نداء عاجل جدا لطلب المساعدة، دلال مريضة منذ ٢٠٠٩ بمرض الكرونز، وهو مرض من الدرجة الثانية؛ وهو يصيب الجهاز الهضمي من الفم إلى فتحة الشرج ، وأي منطقة يمر فيها يحصل فيه تيبس ولابد ان يستأصل.

وتم استأصال جزء من الأمعاء الدقيقة في الرياض؛ ثم استمرت في العلاج بالإبر حتى تم علاجها في ألمانيا، وكذلك تم استأصال جزء اخر من الأمعاء الغليضة.

وحدد الطبيب المعالج إبرتين تعطى في البطن كل أسبوع ؛ ليصبح ماتاخذة ٨ إبر في الشهر، وهذا العلاج مستمر معها من بعد رجوعها من ألمانيا ” ثلاث ” سنوات

علماً بأني غير قادر على إيجاد قيمة هذه الابرة، وترجوا من نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظة الله-، أ يتقديم العون لها ولا يضيع الله أجر من أحسن عملا.

وتحتفظ صدى بنسخ من التقارير الطبية.