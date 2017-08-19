منتخب المملكة للجامعات يسافر الصين للمشاركة في الألعاب العالمية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

استقبل معالي وزير التعليم الدكتور احمد بن محمد العيسى بمكتبه في الوزارة لاعبي منتخب المملكة للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الذي يغادر البلاد للمشاركة في الدورة العالمية في تايبيه الصين، حيث تنطلق فعاليات المنافسة خلال الفترة من 27/11 إلى 8/12من العام الحالي 1438هـ الموافق 19 إلى30 /8 / 2017مـ، وسط مشاركة واسعة بعدد (10000) لاعب يمثلون (120) دولة من مختلف بلدان العالم.

وحث معالي الوزير في كلمة وجهها للاعبين على ضرورة التحلي بالأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة التي تعكس الوجه المشرق للمملكة، كما أثنى معاليه على الجهود الكبيرة التي بذلها ” الاتحاد ” في اعداد المنتخب وتدريب اللاعبين وتهيئتهم نفسيا وفنيا في مختلف الأنشطة والألعاب التي تشملها الدورة، مؤكدا ثقته في المنتخب على القيام بمهامه على الوجه المطلوب وتمثيل المملكة خير تمثيل وحصد البطولات والميداليات وتبوؤ مراكز متقدمة في المنافسة على مستوى الألعاب المختلفة.

وحضر الاستقبال رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية والمشرف العام على المنتخب د. عبد الله بن راجح البقمي، ونائب المشرف العام على المنتخب د. صلاح السقا، والمشرف العام على الأنشطة الإعلامية في الاتحاد د. تركي بن فهد العيار.

يذكر ان الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية تأسس عام 1431هـ، ويهدف الى تنظيم أنشطة ولقاءات رياضية عالية الجودة لطلاب الجامعات، من خلال التعاون مع الاتحادات الرياضية الوطنية، كما يسعى الى تطوير البرامج الرياضية التربوية من خلال مجموعة من المعايير الأخلاقية، إضافة الى دعم الدراسات والبحوث

العلمية بغية تحقيق التوافق والانسجام والتميز الأكاديمي والرياضي على نحو يسهم في تعزيز التواصل بين الجامعات والكليات المتعددة.

ويضم في عضويته الجامعات الحكومية والأهلية والكليات، وهو عضو أيضا في: الاتحاد العربي والاسيوي، والدولي للرياضة الجامعية. بالإضافة الى اختيار الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ضمن تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية. كما تم انتخاب الدكتور عبد الله البقمي رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية المكلف نائبا لرئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية.