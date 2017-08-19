قرقاش: الملك سلمان وولي العهد أدارا أزمة قطر بحكمة ودهاء - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

أشاد وزير دولة الإمارات للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، بموقف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، تجاه الحجاج القطريين.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” دور الملك سلمان الجامع بين الحزم عند الحاجة والدهاء متى دعى الموقف والحسّ الإنساني، بتوقيت مميّز، يكسر جمود وتصلب صنعته السياسة ” .

وأوضح أن إدارة الملك سلمان وولي العهد لأزمة قطر جمعت بين الصبر والموقف الصلب، ” وميّزت بين خلاف سياسي مع حكومة تآمرت على الرياض ومسؤوليات دينية وإنسانية ” .

وأضاف: ” مستجدات أزمة قطر ومأزقها يسلط الضوء على الدور المركزي للمملكة في محيطها الخليجي ” ، مؤكدا أن الرياض الأساس والرقم الصعب.

وتابع: ” تبدو هشاشة الموقف حين تكابر بخطاب لا يتسق مع توجهك ومفرداته غير مفردات مواطنيك الذين يتوقون إلى محيطهم ودبلوماسيتك لا تخاطب جارك صاحب القرار ” .

ووجه رسالة إلى قطر بتغليب العقل لحل الأزمة قائلا: ” لأن المستجدات والتداعيات خطيرة، ولأن الأزمة مستمرة تهدد بالتوسع والتفاقم، دعوة جديدة وجدية إلى قطر بتغليب العقل و الحكمة لأن المواجهة خاسرة ” .

وأكد على أن حزم وحكمة وثبات الملك سلمان مؤشر يجب أن يكون مشجعا لكل عاقل وحكيم، ناصحا بأن حلّ الأزمة في الرياض والمنطقة وليس في معارك الطواحين.