" الاتحادين العربي والكويتي للتنس " : بطولة الناشئين تساهم في ارتقاء اللعبة بالمنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكد رئيس الاتحادين العربي والكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر العبد الله الجابر الصباح، أن البطولة العربية للناشئين والناشئات للتنس تحت 13 و14 سنة التي تحتضنها تونس حاليا تساهم في الارتقاء بمستوى اللعبة عربيا.

وأعرب الشيخ أحمد الجابر -في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت- عن سعادته لوجوده في تونس لرعاية وحضور البطولة العربية للناشئين والناشئات للتنس للفئتين تحت 13 و14 سنة التي ستكون ناجحة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من مختلف الدول العربية.

وقال رئيس الاتحادين الكويتي والعربي ” مثل هذه الدورات المخصصة للناشئين تساهم في ازدهار وارتقاء لعبة التنس وتطويرها في العالم العربي حيث إنها تمثل فرصة للتنافس الندي ولتبادل التجارب والخبرات التي تصب في صالح تطوير اللعبة بالدول العربية ” .

وأضاف أن مثل هذه اللقاءات والبطولات تعكس التعاون الكبير بين الاتحادات العربية للتنس ” وسيكون مردودها إيجابيا على اللاعبين العرب ومستوى مشاركاتهم في الدورات والبطولات الدولية للتنس ” .

وأوضح أن البطولة العربية للناشئين والناشئات للتنس تقام في تونس هذه الأيام بمشاركة لاعبين من الكويت والبلد المضيف والجزائر ومصر وقطر والمغرب وسلطنة عمان والسعودية.

يذكر أن الشيخ أحمد الجابر وصل الى تونس في وقت سابق اليوم وكان في مقدمة مستقبليه سفير دولة الكويت لدى تونس علي الظفيري وأمين عام الاتحاد الكويتي للتنس عبدالرضا الغريب.