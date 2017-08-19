نائب الرئيس السوداني يدشن حملة جمع السلاح بولايات كردفان - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

دشن نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن، اليوم السبت، حملة جمع السلاح بولايات كردفان، من ولاية شمال كردفان، وترأس اجتماع لجنة الأمن بالولاية وتعرف على الاستعدادات الخاصة بتنفيذ الحملة وتقنين العربات.

وأكد نائب الرئيس السوداني -خلال لقائه مع القيادات الرسمية والشعبية بالولاية بمدينة الأبيض العاصمة- أن انتشار السلاح من أكبر مهددات الأمن القومي والاجتماعي والاقتصادي، وأسباب النزاعات القبلية، داعيا لمزيد من اليقظة لمنع هذه الظاهرة، وضبط المجرمين والمتفلتين، وبسط هيبة وسيادة الدولة، والتعايش بين مكونات المجتمعات.

وأوضح نائب الرئيس أن الحملة تهدف إلى بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وتحقيق السلام الاجتماعي بين الناس، مطالبا قيادات الإدارة الأهلية بشمال كردفان بتسليم المطلوبين لدى العدالة تمهيداً لمحاكمتهم، وأن حملة تقنين العربات تأتي منعاً للجريمة العابرة للحدود، ولأثرها السالب على الأمن الاقتصادي للبلاد، متوعدا بمحاسبة كل من يقف أو يعبئ ضد القرار.

بدوره، قال والى شمال كردفان أحمد محمد هارون، إن مجتمع الولاية بتماسكه السياسي والاجتماعي ظل مؤمناً بأهمية استدامة السلام، داعيا للانخراط في برنامج عميق للتوعية بأن وجود السلاح في يد المواطن مدعاة للخلل الأمني أكثر من كونه موفراً للطمأنينة.

وأكد أن الجميع في الولاية على قلب رجل واحد وفي أعلى درجات الجاهزية، لتحقيق شعار ” ولاية خالية من السلاح ” .