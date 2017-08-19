الأردن يستنكر الاعتداء الإرهابي في توركو الفنلندية - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

استنكر الأردن، الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع أمس، في مدينة توركو الفنلندية وأودى بحياة شخصين وإصابة 8 من الأبرياء اثر طعنهم من قبل إرهابي.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني – في بيان اليوم السبت – إن سلسلة الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء في أكثر من مكان من العالم تثبت من جديد ظلامية الفكر والسلوك للعصابات الإرهابية مثلما تتطلب من المجتمع الدولي برمته التكاتف من اجل اجتثاث فكرها اللا إنساني.

وعبر المومني عن تعازي الحكومة الأردنية للحكومة الفنلندية بضحايا حادث الطعن الإرهابي وتمنياتها للمصابين بالشفاء.