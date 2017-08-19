كريستيانو يحصل على راحة بسبب الايقاف - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

غاب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش عن المران الأخير لفريقه ريال مدريد اليوم السبت، بالمدينة الرياضية في إطار الاستعدادات لأول مبارياته في الليجا، والمقررة غدا الأحد، أمام ديبورتيفو لاكورونيا على ملعب الأخير، والتي لن يشارك خلالها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من قبل الاتحاد الاسباني لكرة القدم لمدة خمس مباريات .

ومنح المدرب زين الدين زيدان، كريستيانو راحة من التدريبات خلال فترة الايقاف، فيما واصل كوفاسيتش غيابه عن المران الجماعي دون أن يعلن النادي عن تعرضه لأي إصابة، حيث إنه لم يتدرب مع الفريق منذ مباراة كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة رغم مشاركته خلالها أساسيا.

كما شهدت تدريبات الريال غياب خيسوس باييخو، نظرا لأنه يواصل عملية تعافيه من إصابة عضلية.