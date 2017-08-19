رئيس وزراء تشاد يبدأ زيارة رسمية للسودان الإثنين المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

انجمينا(صدى):

يبدأ رئيس وزراء دولة تشاد باهيمي باداكي، بعد غد الاثنين، زيارة رسمية للسودان تستغرق ثلاثة أيام.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية السفير قريب الله خضر، في تصريح صحفي، اليوم السبت إن رئيس الوزراء يرافقه وفد رفيع المستوى يضم عدة وزراء، منوها بأن الزيارة تأتي ردا علي زيارة نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن إلى تشاد في شهر مايو الماضي، مترأسا وفد مجموعة جياد الصناعية الذي أقام معرضا في العاصمة إنجمينا، شهده الرئيس التشادي إدريس ديبي.

وأوضح خضر، أن رئيس الوزراء التشادي سيلتقي بالرئيس عمر البشير ونائبيه بكري حسن صالح وحسبو محمد عبد الرحمن، كما يعقد لقاء مع رجال الأعمال والمستثمرين السودانيين للتنوير بفرص الاستثمار المتاحة في تشاد.

وأضاف أن برنامج الزيارة يتضمن زيارة لمجموعة ” جياد ” الصناعية، والعديد من المصانع والشركات السودانية التي تصدر منتجاتها إلى تشاد.