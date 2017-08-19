العمليات المشتركة العراقية: وضعنا خطة لتأمين أرواح المواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول، إن القيادة وضعت خطة لتقديم الخدمات الإنسانية ومواجهة موجات النزوح المتوقعة؛ تزامنا مع انطلاق عمليات تحرير قضاء تلعفر غرب الموصل، منوها بأن الهدف من هذه الخطة هو تأمين أرواح المواطنين المتواجدين في تلعفر.

وأضاف رسول، في تصريحات خاصة لراديو ” سوا ” الأمريكي، اليوم السبت، أن الجهات الأمنية ستوفر ممرات آمنة لإخلاء المدنيين المتوقع نزوحهم من القضاء، مشيرا إلى أن هناك توجيهات ستصدر للمواطنين من خلال المواقع التابعة لوزارة الدفاع والقطاعات المشتركة، علاوة على إلقاء المنشورات على المواطنين.

وأشار إلى أن القوات العراقية المشتركة استكملت استعداداتها لتحرير قضاء تلعفر وبقية مناطق محافظة نينوى الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الارهابي.