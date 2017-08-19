بريطانيا: التهديد الإرهابي يزداد بخسارة داعش أراض في سوريا والعراق - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

قال وزير الأمن البريطاني بن والاس، إن التهديد الإرهابي لبلاده يزداد بخسارة تنظيم ” داعش ” الإرهابي أراض في سوريا والعراق، موضحا أن المتطرفين يحاولون تنفيذ هجمات في المملكة المتحدة إما لأنهم غير قادرين على الانضمام إلى التنظيم خارج البلاد أو لأنهم عادوا من هناك.

وأضاف والاس – في تصريح أوردته هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي ” اليوم السبت – ” التهديد لايزال متزايدا، ويرجع ذلك جزئيا إلى حقيقة أن تنظيم داعش ينهار في سوريا، وأن الناس إما غير قادرين على الخروج إلى هناك للمحاربة من أجل التنظيم ومن ثم يحاولون فعل شيئا ما في الداخل أو لأنهم عادوا من هناك ويحاولون إلهام أشخاص آخرين بقصصهم وروايتهم حول الخلافة.. أعتقد أن هذين الأمرين يعنيان أن التهديد يزداد إلى حد ما ” .

وأشار إلى أن أوروبا تتعرض حاليا لهجوم مستمر من الجماعات الإرهابية، مطالبا بضرورة وجود فهم أكبر لبرنامج (منع) لمكافحة الإرهاب.

وشدد وزير الأمن البريطاني على ضرورة أن ينخرط الناس في برنامج الحكومة البريطانية (منع) لمكافحة الإرهاب الذي يهدف إلى منع الأشخاص من التطرف، غير أنه لا يتفق مع أن يكون هذا البرنامج إلزاميا.

تأتي تصريحات الوزير البريطاني في أعقاب تبني تنظيم داعش هجوم الدهس الإرهابي في مدينة ” برشلونة ” الإسبانية، الذي وقع أمس الأول، وأدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات.