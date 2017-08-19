العروض الكوميدية تشعل فعاليات " أبها أحلى " في ثالث ايام المهرجان - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

انطلقت مساء أمس فعاليات ” عروض الكوميديا ” ضمن فعاليات مهرجان ” أبها أحلى ” وذلك على المسرح مركز الملك فهد الثقافي وسط مدينة أبها, المقامة ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧م .

وسط حضور جماهيري حيث توالت المشاهد والمشاركات من قبل فنانين المسرح الكوميدي وهم : محمد رفعة ، أسامة سالمين ، طلال الشيخي ، وعبدالرحمن الشيخي ، أسماعيل الحسن ، عبدالجليل شاكر. وقد كان هناك تفاعل من قبل الجمهور الحاضر للفعالية وقد استمتع الجميع بالمقاطع الكوميدية واللواحات الفنية المقدمة من قبلهم .

كما وسيكون مساء اليوم السبت الموافق 27-11-1438هـ ضمن فعالية مهرجان ( أبها أحلي ) حفل فني للفنان فهد إبراهيم .

وكما هناك عروض رائعة للطفل ومقدمة من قبل فرقة روافد الفنية للإعلامي أحمد الصياد وشخصيات فوانيس, كما يقدم الهدايا اليومية والجوائز القيمة والعاب اطفال ,ويباع التذاكر للحضور بموقع المهرجان .