التصريح بـ 574 رخصة حفر آبار مياه للأفراد والشركات والجهات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال مدير عام الإدارة العامة لتنظيم المياه المساعد في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سعد الشهراني أن الوزارة ضبطت 194 مخالفة تتعلق بحفر الآبار ومصادر المياه منذ مطلع عام 2017.

وأوضح الشهراني أن المخالفات التي توجب العقوبة تندرج تحت ثلاثة تصنيفات أساسية، الأول حفربدون ترخيص أو تنظيف أو تعميق الآبار، الثاني تصريف مياه الصرف الصحي، والثالث حقن أو تصريف الأسمدة الكيميائية أو المبيدات الحشرية أو المخلفات الصناعية.

وتابع ” الشهراني ” بأن الوزارة أصدرت 56 تصريحاً لمزاولة نشاط حفر آبار المياه، 574 رخصة حفر آبار مياه للأفراد والشركات والجهات الحكومية، كما وافقت على التصريح لـ 20 مصنعاً لمياه الشرب المعبأة.

وأشار الشهراني أن حفر الأبار بدون ترخيص يعرض صاحب البئر لعقوبة غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال، كما يعرض المقاول المنفذ لعقوبة قدرها 50 ألف ريال مع حجز الحفار مدة 90 يوماً.