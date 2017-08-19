تدشين تطبيق " مبرور " و30 جهازاً لتغذية هواتف الحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أطلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدداً من الخدمات الجديدة في حج هذا العام 1438هـ بعد مراجعة شاملة للوسائل المستخدمة خلال الأعوام السابقة والاحتياجات المستجدة تنوعت هذه الخدمات ما بين وسائل اتصالية مع مختلف شرائح الحجاج وتجهيزات تقنية ومادية.

وأوضح أمين عام وحدة الحج بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ أحمد بن محمد بلعوص أن الرئاسة وفرت مؤخراً 30 جهازاً لتغذية هواتف الحجاج بالمواد التوعوية المناسبة لهم وبلغاتهم، ووفرت إلى جانب ذلك حزمة من البرامج التوعوية المجهزة لهذا الغرض.

وأضاف أنه تم تطوير نقاط التوزيع البالغ عددها 25 نقطة توزيع لتوافق الهوية الشكلية للرئاسة، وكشف عن أطلاق الرئاسة لتطبيق إلكتروني يحمل اسم (مبرور)، ويحتوي على مضامين مهمة للحاج توفر له المعلومة الصحيحة المتعلقة بأداء نسكه، كما وفرت 5 مصليات متنقلة في عدد من المشاعر، وأنشأت صفحة على موقع الرئاسة تتعلق بالحج كما تم تجهيز المنصة التوعوية المتنقلة لخدمة أغراض التوعية في الحج.