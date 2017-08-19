 إسبانيا تُعلن تدمير الخلية الإرهابية المنفذة لهجمات برشلونة وكامبريلس - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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إسبانيا تُعلن تدمير الخلية الإرهابية المنفذة لهجمات برشلونة وكامبريلس

إسبانيا تُعلن تدمير الخلية الإرهابية المنفذة لهجمات برشلونة وكامبريلس
مدريد(صدى):

أعلن وزير الداخلية الإسباني خوان إجناسيو زويدو أنه تم تدمير الخلية الإرهابية وراء الهجمات التى وقعت فى برشلونة وكامبريلس .

وقال زويدو في مؤتمر صحفي اليوم السبت ، إن التأهب الوطني ضد الأرهاب سيبقى دون تغيير عند المستوى الرابع ، وهو مستوى أقل من الحد الاقصى، بيد أنه أضاف أن الأمن سيتم تعزيزه فى المناطق المزدحمة والنقاط السياحية .

وتابع ” ندرك أن انعدام الخطر غير موجود، وأن من المستحيل الحصول على الأمن المطلق، ولكننا سنعمل ليلًا ونهارًا لتقديم الإرهابيين إلى العدالة والقضاء على مخططاتهم ” .


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