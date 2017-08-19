نائب الرئيس اليمني يثمن دور التحالف العربي في حماية بلاده - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

ثمن نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح دور دول التحالف العربي في دعم ومساندة بلاده ضد الطموحات الإيرانية .

وحث ” محسن ” خلال لقائه محافظي المحافظات على التواجد الميداني وإسناد قوات الجيش الوطني ورفع الروح المعنوية بما يُحقق الدفع بعملية التحرير واستكمال استعادة البلاد من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية .

وأشاد بـ ” الجهود التي يبذلونها في سبيل استكمال عملية التحرير ” ، مشيرًا الى أن اليمنيين اليوم يقدمون التضحيات للتخلص من كابوس الانقلابيين وإنهاء المعاناة التي خلفها الانقلابيون .