تعاون عسكري بين الأردن والعراق - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات في عمان اليوم السبت مع وزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين .

وتم عقد اجتماع مشترك حضره الوفد المرافق للوزير الضيف وعدد من رؤساء الهيئات وكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، تم خلاله بحث تطوير آليات التعاون العسكري في كافة المجالات بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين .

وكان الوزير العراقي قد وصل إلى عمان اليوم على رأس وفد عسكري في زيارة عمل للأردن تستمر عدة أيام يزور خلالها عدد من المواقع العسكرية الأردنية .