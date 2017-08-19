الغذاء والدواء تفسح لـ 13400 صنف دواء وغذاء طبي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أذنت هيئة الغذاء والدواء خلال الفترة من 15/ 10 وحتى 20/ 11/ 1438هـ بفسح 13400 صنفاً دوائياً وغذائياً وطبياً للحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ” الشحن الجوي، وصالة الحجاج ” ، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وميناء جدة الإسلامي، ومنفذ البطحاء، ومنفذ جديدة عرعر، ومنفذ الوديعة.

ولم يأذن مفتشو الهيئة بفسح 728 صنفاً غذائياً ودوائياً وطبياً مخالفاً خلال الفترة ذاتها، فيما لم تأذن ” الغذاء والدواء ” بفسح بعض أغذية الحجاج لتلفها أو لأنها مجهولة المصدر أو سيئة التخزين أو منتهية الصلاحية أو تالفة، أو لعدم وجود بطاقة غذائية.

وأوضحت الهيئة أن رفض بعض الأدوية يعود لكونها مجهولة المصدر أو المحتوى، أو خاضعة للرقابة، أو بكميات تجارية، أو مقويات جنسية، أو منتهية الصلاحية، أما بعض الأجهزة والمنتجات الطبية فلأنها غير مطابقة للمواصفات أو تالفة أو منتهية الصلاحية.