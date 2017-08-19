ضبط 1743 مخالفة صحية بمكة والمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء 1743 مخالفة صحية وفنية في بعض المنشآت الغذائية، ومصادرة وإتلاف 9026 كيلوجراماً من الأغذية المخالفة، إضافة إلى إغلاق منشأتين غذائيتين مخالفتين.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية على المنشآت الغذائية التي تقدم الأطعمة للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة .

وتضمنت المضبوطات المخالفة 621 منشأة غذائية تشمل مطابخ إعاشة، ومطاعم، ومحالّ وجبات سريعة وأكلات شعبية، وملاحم، ومخابز، ومصانع، ومستودعات، وأسواقاً مركزية في المدينة المنورة خلال الفترة من 7/ 11 إلى 18/ 11/ 1438هـ، وضبطوا 828 مخالفة فنية وصحية، وصادروا وأتلفوا 8111 كيلوجراماً من الأغذية، شملت لحوماً ودجاجاً وأسماكاً وكبدة، وسلطات، ومنتجات ألبان، وعصائر، وخضراوات وفواكه، وذرة، وزيوتاً نباتية وشوكولاتة.