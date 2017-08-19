بالصور.. انطلاق نسختين جديدتين من " بيجو " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تتوسع بيجو في قائمة موديلات 108 في بريطانيا من خلال اضافة نسخة خاصة جديدة باسم Collection ومستوى التجهيز الجديد TOP! Roland Garros لعائلة السيارة, وبالنسبة لبيجو 108 Collection فهي تتميز بدرجة عالية من التخصيص التي تسمح لملاك السيارة باضافة لمساتهم الخاصة علي سياراتهم وتأتي السيارة بخيار من 5 ألوان مع مقصورات داخلية بلون مختلف وملصقات سبيد خارجية وعجلات ألومنيوم 15 بوصة.

كما ستأتي بفرش خاص للأرضية وعتبات جانبية وعجلة قيادة جلدية وذراع نقل حركة جلدي ومن حيث التكنولوجيا، فتوجد شاشة تعمل باللمس 7 بوصة وكاميرا عكسية ملونة ومرايا خارجية كهربائية بخاصية التسخين ونظام بيجو Open & Go keyless.

كما تتميز السيارة بمستوي تجهيز جديد رائد TOP! Roland Garros مع سقف قماشي كهربائي برتقالي اللون ونظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية بجانب نظام Open & Go ونوافذ مظللة ومصابيح نهارية LED وتكييف أوتوماتيك وكاميرا عكسية ملونة وشاشة ملونة تعمل باللمس 7 بوصة مع مدخل USB وبلوتووث ونظام اتصالات بيجو Mirror Screen.

وكانت بيجو قد أعلنت في يونيو الماضي أن 108 TOP! Roland Garros ستتوفر بنسخ 3 و5 أبواب وستحمل محرك 1.2 لتر PureTech 82 بنزين بسعر يبدأ من 13.360 استرليني بينما نسخة Collection الجديدة بلغ سعرها 12.180 استرليني.