وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن عن عمر ناهز الـ76 - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

توفى منذ قليل الكاتب والروائي الكبير محفوظ عبد الرحمن، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان ” عبد الرحمن ” أصيب بجلطة في المخ، وجلس فترة باحدي المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

من أهم أعمال الكاتب محفوظ عبد الرحمن، الدرامية ، ” سليمان الحلبي، عنترة، محمد الفاتح، ليلة سقوط غرناطة، الفرسان يغمدون سيوفهم، ليلة مصرع المتنبي، السندباد، قابيل و هابيل، الدعوة خاصة جدا،المرشدي عنبر، بوابة الحلواني، أم كلثوم ” .

ومن أعماله المسرحية كل من ” احذروا، الدفاع، الحامي والحرامي، عريب لبنت السلطان ” .