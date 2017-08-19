التخصصات: لم يلغ الاعتراف بـ " الماجستير " الصادرة من مصر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قالت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني وقواعدها التنفيذية المقرة من مجلس أمناء الهيئة التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 19/12/1438هـ لم تلغ الاعتراف بشهادة الماجستير المصرية للتصنيف على درجة نائب في الطب البشري وأنها من ضمن المؤهلات المعترف بها في اللائحة .

جاء ذلك رداً على ما تم تناقله في عدد من المواقع الإلكترونية مؤخراً حول ما حوته النسخة الأولية للقواعد التنفيذية حول إلغاء الاعتراف بشهادة الماجستير الصادرة من جامعات جمهورية مصر العربية الشقيقة.

ويمكن الإطلاع على منشورالنسخة الرسمية النهائية على موقع الهيئة الإلكتروني عبر الرابط التالي:

http://www.scfhs.org.sa/Reglations/Pages/default.aspx