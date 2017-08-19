حصوات المرارة.. دواؤك في غذائك - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

وظيفة الحوصلة المرارية الأساسية تخزين العصارة الصفراوية التى يفرزها الكبد بغرض تكسير الدهون وهضمها ،وتتكون العصارة الصفراوية من الكولستيرول وأحماض صفراوية وصبغات بنسبة تحافظ على الكولستيرول فى صورة سائلة، فإذا اختل هذا التوازن بدأ الكولستيرول فى التحول إلى الصورة الصلبة فى هيئة ذرات كالرمال التى قد تتحذ لتكون حصوات أكبر حجما فيما بعد.

وتظل حصوات المرارة مهما تعددت واختلفت أحجامها صامتة لسنوات طويلة حتى تتحرك إحداهن لتسد مجرى القناة حيث يباغت الإنسان ألم شرس فى الجزء الأيمن العلوى من البطن وقد ينتشر إلى عضلات الظهر.. الألم الحاد المستمر يضع الطبيب والمريض فى حيرة فقد يختلط وأعراض مسببات أخرى منها جلطة القلب وآلام الذبحة الصدرية وربما التهاب البنكرياس فهل للطعام علاقة بتلك الوقائع قبل أن ينهمر شلال الألم؟ .

وتتكون حصوات المرارة عند اتباع حميات غذائية قاسية بغرض إنقاص الوزن بسرعة عند تفادى الدهون بصورة مطلقة، إذ إن الدهون لازمة لنشاط المرارة فأول وظائفها المساهمة فى تفتيت الدهون وإعادة امتصاصها.

كما أن حمية غذائية تعتمد على تفادى الدهون تماما أيضا لها نفس الأثر الداعى لتكوين حصوات المرارة المؤلمة.

ألم حصوات المرارة على قسوته لا يظل العرض الوحيد الذى يعانى منه الإنسان إنما أيضا أعراض اضطراب الجهاز الهضمى وخلل وظائفه الرغبة فى القىء، نوبات الإسهال، تجمع الغازات فى الأمعاء، الحمى أحيانا والإحساس بالرعشة الداخلية كلها أعراض تسبق ظهور اصفرار بياض العين الذى يؤكد التشخيص.

من المعروف أن تلك الأعراض تبدو أكثر حدة فى السيدات. ارتفاع نسبة الإصابة فى السيدات يعود لنشاط دورة الهرمونات. هرمون الاستيروجين الأنثوى يستنفر خلايا الكبد للتخلص من الكولستيرول فيها فيستقر بصورة أكبر فى السائل المرارى لتبدأ دورة تكوين الحصوات.

أول ما يجب الالتفات إليه هو تفادى الدهون المشبعة والكولستيرول فى وجبات الطعام السابقة الإعداد ومنها كل ما تنتج سلاسل الطعام السريع مثل الهامبورجر والبطاطس المقلية وكل ما يجاورها من حلوى وجاتوه ودونت إلى جانب تفادى منتجات الألياف كاملة الدسم من الجبن والزبد والقشدة واللحوم الحيوانية بشحومها وصفار البيض .

كما أن زيت الزيتون أحد أفضل الزيوت التى يمكن تناولها خاصة فى أنواع السلطات المختلفة الأفوكادو، اللوز، البندق، الفستق والسودانى كلها أيضا مصدر جيد للدهون الأحادية غير المشبعة.

وعن المحظورات يجب تفادى النشويات أو اختصار قدرها فى الطعام إلى جانب فائدته فى تفادى تكوين الحصوات أمر صحى فى غذاء متوازن زيادة تناول السكر تؤدى لزيادة إفراز الإنسولين الذى بدوره يعمل على تحفيز زيادة تركيز الكولستيرول فى السائل المرارى الأمر الذى يمهد لترسبه لاحقا خمس ملاعق صغيرة من السكر للمرأة فى اليوم قدر كاف منه لا يجب تجاوزه يزيد إلى تسع ملاعق للرجل،ملعقة صغيرة من السكر توازى أربعة جرامات.

يمكنك بالطبع استبدال المشروبات الغازية والسكرية والعصير المركز بالماء فلا تنس أنها محسوبة فيما يجب أن تعتبره سكرا

اختر للإفطار السيريال الذى لا يزيد فيه السكر على ٦ جرامات للمقدار الواحد وأضف لقائمة طعامك دائما الأرز البنى، المكرونة المصنوعة من القمح الكامل، الشوفان، الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة مع

الاحتفاظ بوزن صحى ملائم وتناول الأغذية الغنية بفيتامين ج و احرص على قدر كافٍ من الكالسيوم والماغنسيوم .