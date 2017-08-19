تسليم أول نسخ شيفروليه كمارو ZL1 1LE لريك هندريك - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أصبح ريك هندريك أول العملاء لدى شيفروليه الذين يتسلمون كمارو ZL1 1LE 2018. وكما تذكرون، فقد دفع مالك فريق شيفي ناسكار 250.000 دولار مقابل أول نسخ ZL1 1LE في مزاد باريت جاكسون في ابريل. وبدلا من تسلم السيارة في نفس اليوم، طلب هندريك اضافة لمسات خاصة للسيارة والتي تسلمها بالفعل في نهاية الأسبوع الماضي.

و ZL1 1LE الآن تنضم لأسطول هندريك المثير للإعجاب من السيارات والذي يتضمن النسخ الأولى من عدد من النماذج المثيرة للإعجاب من عقود مختلفة. ومن بينها النسخة برقم الشاسيه 001 من كورفيت موديل 1955 وكورفيت 1956 وكورفيت 1957 وكذلك النسخة رقم 001 لكمارو 2010 ، وكمارو المكشوفة 2011 ، وكورفيت ستينجراي 2014 وكورفيت الكونفيرتبل 2015 كما أنه يملك أول نسخ أكيوراNSX 2017.

ومن الواضح أنه يعرف أن النسخة الأولى المنتجة لسيارة معينة هي في كثير من الأحيان مرغوب فيها بصورة أكبر من غيرها وهي طريقته الجيدة بالتأكيد لكسب المال. وبالنسبة لـ ZL1 1LE، فقد اختار هندريك أن تكون السيارة باللون الأسود اللامع، كما جاءت مزودة بعجلات سوداء ومكابح حمراء.